In Deutschland sind Eltern gesetzlich dazu verpflichtet, ihr Kind bis mindestens 15 Monate in einen rückwärts gerichteten Kindersitz zu setzen. Eltern müssen sogar sicherstellen, dass das Baby so lange in seinem Kindersitz rückwärts fahren kann. Einige Experten empfehlen sogar, bis 24 Monate oder länger "reboard" zu fahren, schreibt das Magazin ""mibaby".