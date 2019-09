Ein Beispiel: Viele Menschen stoßen in den Packungsbeilagen eines Medikaments zuerst auf alle möglichen Gefahren und Nebenwirkungen, die eventuell auftreten könnten. In vielen Fällen ist daraufhin zu beobachten, dass Patienten tatsächlich erhebliche Ängste vor den Nebenwirkungen entwickeln. Negative Erwartungshaltungen erfüllen sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, also treten die Nebenwirkungen auch mit größerer Wahrscheinlichkeit ein. Der so genannte Nocebo-Effekt ist bisher noch wesentlich schlechter erforscht als der Placebo-Effekt, psychologisch gesehen aber eine logische Konsequenz.