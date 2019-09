GLOBAL CITIZEN ist eine globale Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Millionen Menschen zu vereinen, um gemeinsam aktiv gegen die Missstände in dieser Welt anzukämpfen – und zwar mit konkreten Aktionen und Kampagnen, an denen jeder teilnehmen kann. Menschenrechte, Umweltprobleme oder Entwicklungsfinanzierung – die breitgefächerte Themenvielfalt liegt GLOBAL CITIZEN am Herzen. Auf der Website könnt ihr euch über weitere Schwerpunkte und aktuelle Projekte informieren. Und mitmachen.