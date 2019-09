Derzeit wird wieder vermehrt vor dem so genannten Riesenbärenklau gewarnt – ein Staudengewächs, das sich jetzt auch rasant auf unseren heimischen Wiesen, am Straßenrand und auch in Gärten ausbreitet. Wissenschaftler sprechen auch von einem Eindringling, da er andere heimische Pflanzen verdrängt. Der Riesenbärenklau sieht dem Wiesenbärenklau, der auch besser als Herkulesstaude bekannt ist, ähnlich, unterscheidet sich aber im Wesentlichen durch seine Größe. Die Staude kann nämlich bis zu vier Meter hoch werden und bildet weiße Blüten, die ebenfalls einen Durchmesser von bis 50 Zentimetern annehmen können. Doch vor allem ist die Pflanze wesentlich gefährlicher als sein kleiner Zwilling, denn wer in Kontakt mit ihr kommt, kann sich extrem starke Verbrennungen zweiten Grades zuziehen und im schlimmsten Fall sogar dauerhafte Hautverätzungen von sich tragen.