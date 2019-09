„An alle, die meiner 7-jährigen Tochter einreden wollen, dass ihr Körper nicht gut genug ist"

Der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder ist, wie auch “La Journelle” in ihrem Post vermutet, sehr groß. Lernt ein Kind zu Hause, dass es schlecht ist, "dick" zu sein, gibt es das ungefiltert an seine Altersgenossen weiter. So kann es passieren, dass bereits Sechsjährige andere Kinder wegen deren Körper mobben. Das negative Körperbild, das Eltern und Gleichaltrige Kindern vermitteln, kann bei Betroffenen auch zu psychischen Problemen führen.