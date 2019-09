Meinen 30. Geburtstag habe ich im wunderschönen Sambia in Afrika verbracht. Direkt am Sambesi River, dem viertlängsten Fluß Afrikas, findet man die Tongabezi Lodge . Hier ist nicht nur alles geschmackvoll eingerichtet und traumhaft schön, sondern man legt auch Wert aufs Detail. Dazu gehörte auch, dass die Angestellten mir eine kleine Torte gebacken haben und mir nahezu professionell gemeinsam ein Ständchen trällerten. Nachdem herauskam, dass dies mein 30. war, fragte man mich recht direkt, ob ich denn verheiratet sei – was ein müdes Lachen von mir und meinem Freund zur Folge hatte. Diese Frage ist uns in Afrika immer wieder begegnet: Andere Länder, andere Sitten meint man – und ja, auf dem afrikanischen Kontinent heiraten die Menschen meist früher als in Europa. Dennoch: Diese Frage war nicht neu für meine Ohren. Sie wäre auch adäquat durch „Wow, und wann willst du endlich Kinder bekommen?“, „Willst du überhaupt Kinder bekommen?“, „Uh, 30, schon Angst?“ und Aussagen wie „Mensch, dann wirst du jetzt halt ab sofort nicht mehr älter“ und „Das ist nur eine Zahl“ begleitet von einem allwissenden Augenzwinkern zu ersetzen – und nein, nicht nur in Afrika, sondern auch zuhause, im „modernen“ Deutschland. Es scheint, als fühle sich nahezu jeder befugt, mir die intimsten aller Fragen zu stellen, weil ich ja nun 30 bin. Und mindestens genauso viele Menschen gehen davon aus, dass man Probleme mit der 3 vorne hat. What the hell?! Ich habe keine Angst gehabt vor der 30. Jetzt ist sie da und ich habe sie noch immer nicht. Ich bin so erwachsen, dass ich entscheiden kann, was ich will und was eben nicht. Und dazu gehört auch, dass ich entscheiden kann, wie viel Kind noch in meinem Alltag Teil von mir ist. Und wisst ihr was? Ich kann in meinem Job und Privatleben Dinge entscheiden, die einen echten Einfluss auf mein Leben haben – das konnte ich mit 25 vielleicht auch, aber lange nicht so durchdacht, weil mir einfach ein wenig die Erfahrung fehlte. Auf der anderen Seite kann ich morgens im Bett Pizza frühstücken, sonntags spontan auf einen Rave gehen und wenn ich will, alle Süßigkeiten auf die ich Bock habe auf einmal kaufen, weil ich erwachsen bin.