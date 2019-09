Man sollte ja annehmen, dass bei all den Kampagnen und Aktionen gegen Fat-Shaming, die mittlerweile existieren, bei den meisten Leuten endlich angekommen ist, dass es egal ist, wieviel wir wiegen. Denn die Hauptsache ist nun mal, dass wir uns in unserer eigenen Haut wohlfühlen. Und dieser Wohlfühlzustand ist eben individuell unterschiedlich und kann nicht wie eine Schablone von oben herab auf jeden übergestülpt werden. In der Realität findet Bodyshaming, also das Mobben von über - aber auch untergewichtigen Menschen, de facto noch immer statt. Es scheint so, als sei dieses Phäomen fest in der Gesellschaft verankert.