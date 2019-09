Der aktuelle Pornhub-Report zeigt etwa, welche Filmarten in den jeweiligen Ländern am meisten gesucht und dementsprechend anschließend gestreamt werden. In Amerika wurden im Jahr 2016 überproportional viele Filme mit lesbischen Sexszenen geschaut. Die Italiener scheinen hingegen eine Vorliebe für Filme zu hegen, in denen attraktive Frauen mittleren Alters eine Rolle spielen, denn die meisten Nutzer suchten dort nach dem Begriff MILF, also einer so genannten „Mom I’d Like to Fuck“. In Südamerika, Russland und Asien, aber auch in weiten Teilen Europas hingegen stehen Filme unter der Suchkategorie Anal an vorderster Stelle.