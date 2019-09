Dieses Model wollte nicht mehr Size Zero sein & zeigt jetzt, wie sie eigentlich aussieht

Nachdem man Liza Golden-Bhojwan i auf der New York Fashion Week 2013 bei fast allen wichtigen Modeschauen auf dem Laufsteg gesehen hatte, schien einer Karriere als Nachwuchsmodel nichts mehr im Wege zu stehen. Mailand, London, Paris – die Modewelt lag ihr quasi zu Füßen. Denn die junge Texanerin brachte offensichtlich alles mit, was von einem „so called“ Supermodel verlangt wird. Sprich: Sie war dünn und durchtrainiert, passte in die sagenumwobene Size Zero und war bereit, für ihren Traum alles zu geben.