3 Die optimale Weckzeit ausrechnen

Der Mensch durchläuft pro Nacht mehrere Schlafzyklen, die in etwa jeweils 90 Minuten lang dauern. Es kann also durchaus hilfreich sein, wenn ihr die einzelnen Zyklen mit einplant, wenn ihr den Wecker stellt. So verhindert ihr, dass ihr mitten aus einer Tiefschlafphase gerissen werdet.