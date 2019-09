So klärt diese App Frauen im Iran heimlich auf

Der Name der App ist Programm, denn „Hamdam" bedeutet übersetzt „gute Freundin" und soll Frauen im Iran nun ganz heimlich, still und leise helfen. Warum heimlich? Weil Hamdam offiziell ein Menstruationskalender in persischer Sprache ist – wer aber richtig durchsteigt, bekommt neben dem Periodentracking auch noch Frauenrechte vermittelt. In mehreren Unterkategorien klärt Hamdam auf über das Thema häusliche Gewalt, Scheidungsrecht, Sexualität und Rechte.