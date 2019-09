DariaDaria spricht in diesem Video von dem besten Grund, seinen Körper zu lieben

Dann setzt sie sich auf einen Sitzsack und verrät, wie sie es geschafft hat, sich selbst und vor allem ihren Körper zu lieben. Warum uns das oft so schwer fällt, ist das zentrale Thema. Neben dem Negativity Bias – einem psychologischen Phänomen, das beschreibt, dass das Gehirn sensibler auf die negative Option oder Information reagiert – erklärt Madeleine ganz ohne Kitsch, warum jede und jeder Einzelne von uns ein Wunder ist. Das hat einen simplen Grund: Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt geboren zu werden, beträgt Wissenschaftlern zufolge 1:400,000,000,000,00. Die Fakten sind also kein Angebot, sondern eine klare Aufforderung zur Selbstliebe – es liegt an uns, sie in die Tat umzusetzen.