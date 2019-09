Aber es war hart. Oder eben auch genau das Gegenteil: Sein bestes Stück war nicht nur verschwindend klein, sondern durch den konstanten Drogenkonsum offenbar so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sich die Spielfreude – sagen wir mal – in Grenzen hielt. Da regte sich jedenfalls nicht sehr viel, egal wie viel Mühe ich mir auch gab. War’s ihm unangenehm, dass er nicht der beste Lover aller Zeiten war? Nein. Ihn ließ das relativ kalt. Er war wie benebelt. Der Akt fand schließlich mehr schlecht als recht statt. Um ehrlich zu sein, war das wohl der schlechteste Sex meines Lebens. Wenigstens schliefen wir Arm in Arm ein. Als ich am nächsten Morgen mit einem Kater aufwachte, lag da noch immer dieser tätowierte, nackte Körper neben mir. Im Tageslicht war er noch unattraktiver als im Rausch der letzten Nacht. Ich war angewidert. Von ihm. Von mir. Ich wollte gehen. Aber dann hätte ich mich wohl noch mehr wie ein abgefuckter Groupie gefühlt. Also entschied ich mich, zu bleiben. Als wir uns später in der luxuriösen Hotellobby verabschiedeten, war ich zerrissen. Einerseits schrie alles in mir: Hau endlich ab! Was willst du noch hier? Andererseits ertappte ich mich dabei, wie ich mir – obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, mich bloß nicht zu verlieben – ein Wiedersehen wünschte. Und tatsächlich: Wir tauschten Telefonnummern aus. Es dauerte auch nicht lange, bis ich eine Nachricht von Mr. Popstar erhielt: „Danke, für letzte Nacht. Du bist etwas ganz Besonderes!“ Das ging runter wie Öl. Er war der reiche, berühmte und einflussreiche Mann. Ich das Normalo-Mädchen. Und trotzdem war ich für ihn etwas Besonderes? Schon war es um mich geschehen! Wir schrieben uns von nun an täglich hunderte Nachrichten. Er schickte mir sogar Fotos von sich, auf denen er mir zärtliche Küsse zuwarf. Ganz schön süß für einen erklärten Bad Boy. Und schon war der schlechte Sex vergessen! Ich machte mir Hoffnungen: Wer weiß, vielleicht war ich ja wirklich die Eine für ihn. Vielleicht würde ich schon bald neben ihm auf dem roten Teppich stehen – als die neue Frau an seiner Seite. Und ich ließ mich fallen. Ich kam mir vor wie in einem kitschigen Teenie-Film. Mein Kopfkino drehte wieder einmal durch. Deshalb brach es mir auch umso mehr das Herz, als ich wenige Tage später ein Paparazzi-Bild von ihm und seiner angeblich neuen Freundin in der Zeitung entdeckte. Sie war ein berühmtes TV-Gesicht. Was sonst? Ich schrieb ihm: „Ist das eine Ente oder dein Ernst?“ „Alles nur Gerüchte. Du kennst doch die Presse“, beruhigte er mich. Doch wenig später war klar: Er hatte mich die ganze Zeit verarscht!