3 Haartrends aus L.A., die diesen Sommer überall zu sehen sein werden

Als wir mit unseren Stammstylisten in Los Angeles über die bevorstehenden Haartrends für die Frühjahr-/Sommersaison 2017 gefragt haben, ist etwas Erstaunliches passiert: Sie alle waren sich einig und haben uns unisono die folgenden drei Stylerichtungen genannt. Dabei sind diesmal Schnitte mit Pony, Mid-Length Cuts und texturierte Blunt Cuts. Und nein, wir werden nicht alle wie Klone rumlaufen in diesem Sommer, denn die folgenden Slides zeigen euch bereits, wie vielseitig interpretier- und tragbar die Styles sind. Der Sommer kann also kommen.