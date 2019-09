Wie Pornhub zur Plattform für sexuelle Aufklärung wird

Wer dachte, Pornhub würde sich ausschließlich Porno widmen, liegt nicht ganz richtig. Im Januar launchte die Webseite eine separate Plattform, die sowohl praktischer als auch pädagogischer Ratgeber in Sexfragen sein soll. Dabei geht es auch um sexuelle und geschlechtliche Gesundheit, Beziehungsthematiken und Sexualität an sich. „ Pornhub Sexual Wellness Center “ heißt die frei zugängliche Plattform und bietet Beiträge von Ärzten, Therapeuten und weiteren Experten. Corey Price, Vizepräsident von Pornhub, sagte, dass es für das Unternehmen als Marktführer nur sinnvoll erschien Als führende Seite für Pornofilme war es nur logisch und sinnvoll, findet Vizepräsident Corey Price, dass sie ihre Besucher und Besucherinnen auch mit einer rein informativen Plattform rund um das Thema Sex versorgen. „Wir fanden es wichtig, das Gesamtbild abzuschließen, indem wir nicht nur Unterhaltung, sondern auch informativ und Rat gebend fungieren“, so Price im Interview mit Refinery29. Er betonte weiterhin, dass sich die Seite nicht nur als Streamingdienst für Pornofilme sieht, sondern als Quelle für sexuelle Weiterbildung. „Das Sexual Wellness Center bietet auch wichtige Kategorien zur menschlichen Sexualität und Gesundheit, wir sprechen über Krankheitssymptome und sexuell übertragbare Viren und Infektionen“, führt Price weiterhin aus. „Wir hoffen, dass unsere Visitor sich so noch besser aufgehoben fühlen und Pornhub als zugänglichen Freiraum wahrnehmen, der sowohl unterhalten als auch aufklären und Horizonte erweitern kann.“ Das Pornhub Sexual Wellness Center wird von Laurie Betito geleitet, einer Psychologin, Sextherapeutin und Autorin. „Ganz egal, woher jemand kommt oder was die eigenen Verlangen sind, sexuelle Aufklärung ist immer ein Thema, egal ob psychisch oder physisch“, so Betito. Wir finden, es ist eine gute Sache, wenn auch Erwachsene wieder die Hemmschwelle, über Sex zu reden, überkommen und sich neuen Möglichkeiten öffnen. Die Seite gibt es zwar vorerst nur auf Englisch, einen Besuch ist sie trotzdem wert. Hier geht's lang.