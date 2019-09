NoBanNoWall: 6 Plakate zum Ausdrucken für die Demo am Samstag

Am Samstag, den 21. Januar, gingen weltweit mehr als zwei Millionen Menschen für Frauen-, Menschen- und Grundrechte aller auf die Straße. Als US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag, den 27. Januar, ein temporäres Einreiseverbot für Staatsbürger und -bürgerinnen von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verhängte, gingen in vielen US-Städten zahlreiche Menschen erneut auf die Straßen und zogen vor allem zu den Flughäfen. Sie zeigten sich solidarisch mit den temporär in Gewahrsam genommenen Menschen, denen die Einreise verwehrt wurde, und erreichten mithilfe einer Klage der ACLU eine teilweise Aufhebung des Verbots für Besitzer der doppelten Staatsbürgerschaft, einer Greencard oder eines Visums. Am gestrigen Montag versammelten sich tausende Menschen in London und weiteren britischen Städten und gingen gegen die Diskriminierung der Trump-Regierung auf die Straße. Auch in Berlin und Paris sind am Wochenende Demonstrationen geplant. In Berlin werden auch wir anwesend sein – weil es heute wichtiger denn je ist, sich zu engagieren und aufzustehen. Weil die kollektive Diskriminierung auch in Deutschland schon einmal Fuß gefasst hatte und wir es nicht noch einmal zulassen wollen. Für diejenigen, die für ihre Demo noch ein Plakat brauchen, haben wir folgende Designs zusammengestellt. Ihr könnt sie ganz einfach ausdrucken, mitnehmen und hochhalten – gegen Diskriminierung, für Freiheit und gleiche Rechte für alle.