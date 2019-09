6. Bei den Plänen von #1 bis #4 gerne einen Starbucks-Kaffee trinken.

Denn Howard Schultz, CEO und Vorsitzender von Starbucks, veröffentlichte am gestrigen Sonntag eine Pressemitteilung , in der er auf das aktuelle Einreiseverbot der USA reagierte. In seiner Nachricht an die Öffentlichkeit positionierte sich der Konzernchef klar gegen die präsidiale Anordnung und betonte, dass sich Starbucks sowohl um die Integration von Kindern illegaler Einwanderer in den USA als auch für das weitere Einstellen geflüchteter Personen engagiere.