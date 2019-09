Hört auf Fake-Memes zu teilen, nur weil sie eurer gefühlten Wahrheit entsprechen

Es ist der 9. November 2016, sechs Uhr morgens. Verschlafen taste ich nach meinem Handy, auf dem sich die Eilmeldungen unterschiedlicher Nachrichtensender stauen und kann es nicht fassen: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.Während sich traditionelle Medien im Laufe des Tages an komplexen Erklärungen für das Unerklärliche versuchen, kursiert in meinen Social-Media-Kanälen nur ein einziges Meme – das Foto eines jüngeren Donald Trump mit einem prägnanten Zitat: „Wenn ich antrete, dann als Republikaner. Sie sind die dümmste Wählergruppe im Land. Sie glauben alles auf Fox News. Ich könnte lügen und sie würden es immer noch glauben. Ich wette, meine Ergebnisse wären unglaublich“.Aha.Der Satz macht wütend. Er vermittelt das Gefühl, vom demokratischen System hinters Licht geführt worden zu sein. Trump wird Präsident, weil er von einem großen Teil der US-amerikanischen Bevölkerung gewählt wurde. Genauer gesagt von eben jenen Republikanerinnen und Republikanern, über die er sich schon vor Jahren lustig gemacht hat. Denen er sogar Dummheit attestierte. Die Quelle wirkt eindeutig: People Magazine, 1998. Mit dem 9. November 2016 scheint klar, dass Trumps von langer Hand geplante, perfide Mission erfolgreich war.Nicht nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wird das Meme am Wahlmorgen wie wild geteilt, auch Promis wie Rihanna und Lena Meyer-Landrut sharen den Post. Schnell bemerke ich, dass ich mit meiner Fassungslosigkeit und dem Wunsch, diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, ganz und gar nicht alleine dastehe.Das Trump-Meme leistet zwei Dinge: dem ungläubigen Entsetzen angesichts des US-Wahlergebnisses ein Gesicht zu geben. Gleichzeitig stellt das Zitat eine klare Kritik an dem Teil der US-Bevölkerung dar, der für Trump gestimmt hat. So verbinden sich Fassungslosigkeit und Kritik zu einer ganz wunderbaren Mischung. Irgendwie zu gut, um wahr zu sein.Das Zitat ist ein Fake.Und zwar einer, der an diesem grauen Novembermorgen eigentlich schon lange entlarvt worden ist. Eine kurze Recherche liefert die folgenden Fakten: Laut New York Times schwirrt die vermeintliche Aussage Trumps bereits seit den Primaries, also den US-Vorwahlen, im Oktober 2015 durch die sozialen Netzwerke. Im Juli dieses Jahres veröffentlichte die US-amerikanische Faktencheck-Seite Snopes einen Artikel, der belegt, dass für das Zitat keine Originalquelle in den People-Archiven zu finden ist. Zahlreiche Zeitschriften und Magazine verbreiten im Laufe des Jahres 2016 gebetsmühlenartig diese Information. Trotzdem ist das Meme einfach nicht totzukriegen.