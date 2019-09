Die Café-Kette Starbucks will im Laufe der nächsten fünf Jahre 10.000 Flüchtlinge einstellen. Dies sei eine Reaktion auf den von US-Präsident Donald Trump verfügten Aufnahmestopp für Syrer und die vorübergehende Einreiseverbote für Bürger von sechs weiteren mehrheitlich muslimischen Staaten, schrieb Konzernchef Howard Schultz am Sonntag in einem Brief an die Belegschaft.