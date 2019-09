Silicon Valley war jedoch nicht der einzige Ort, an dem Unternehmen am vergangenen Wochenende auf Trumps Anordnungen reagierten. Auch in New York City veröffentlichte beispielsweise das Gewerkschaftsbündnis der New Yorker Taxifahrer ein Pressestatement, indem sie das kürzlich verhängte Reiseverbot stark kritisierten. Mitglieder des Bündnisses nahmen außerdem zahlreich an der Demonstration teil, die am JFK-Flughafen stattfand: Taxifahrer streikten, der Verkehr am Flughafen war eine Zeit lang stillgelegt.