Die schönsten Poster für den Women’s March zum Ausdrucken

Wir sind der Überzeugung, dass Frauenrechte nicht von anderen Grundrechten zu trennen sind. Deshalb findet morgen, am Samstag, den 21.01.2017, der „Women's March on Washington“ auf der ganzen Welt statt und er wird eine klare Message haben: Wir lassen uns nicht ruhig stellen. Von Frankfurt bis Sydney solidarisieren sich Frauen und Männer, und setzen sich für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung ein. Dies ist nicht nur ein Zeichen gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump, sondern ein Zeichen gegen zunehmenden Fremdenhass und Populismus, für Diversität und die Grundfreiheit aller Menschen. Wir werden in Berlin dabei sein und hoffen auf rege Teilnahme aller Berliner und Berlinerinnen. Das sind die Termine für die offiziellen Schwestermärsche in der Bundesrepublik: – Düsseldorf , 10 Uhr, Bertha-von-Suttner-Platz Berlin , 11 Uhr, Brandenburger Tor Frankfurt am Main , 12 Uhr, Opernplatz 1 München , 12 Uhr, Königinstraße Bonn , 14:30 Uhr, Martin Luther King Straße 20 Heidelberg , 15 Uhr, Friedrich-Ebert-Platz 1 Hamburg , 16 Uhr, Rathausmarkt Let's do this!