Bei der Herbst 2017 Show in Paris hat das Brand nämlich ein besonderes und dringend benötigtes Accessoire über den Laufsteg geschickt, das die von archetypen inspirierten Looks komplettierte. Wir sprechen über einen Gürtel, in den man den Personalausweis stecken kann! Ganz genau, richtig gehört: Du kannst dich von Clutches und Bauchtaschen verabschieden, denn es gibt einen neuen Ausgehtrick, der die Partywelt revolutionieren wird. Denk doch nur an die unzähligen Wege, wie dieses Teil dein Ausgeh-#OOTD verbessern kann: Plötzlich kannst du alles mit deinen Händen anstellen, worauf du gerade Lust hast. Du kannst einschlafen, wo auch immer du willst, ohne dir Sorgen machen zu müssen, wo deine sieben Sachen landen.