Schafft es Cellulite auch in Deutschland bald auf Magazin-Cover?

Ihrer Meinung nach verändert sich gerade einiges in der Branche, das zeigt die Erfahrung in einer Modelagentur, die grundsätzlich jeden Körpertyp aufnimmt und für Vielfalt steht: „Aus dem anfänglichen Trend ist eine Lifestylebewegung geworden und wir haben diese Entwicklung schon früh für uns erkannt: Es erreichen uns jeden Tag zahlreiche Anfragen von nationalen und internationalen Kunden für individuelle Modeltypen mit Charakter. Status Quo ist, dass es einen Bedarf an fitten und gesunden Models gibt und dieser auch weiter wachsen wird", so die Berliner Agenturchefin.