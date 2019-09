Ich treffe die erst 25-jährige Regisseurin Amelia Umuhire im belebten Kreuzberger Graefekiez zum Interview. Menschen haben sich es mit Decken vor dem Lokal gemütlich gemacht und wir nichts dagegen, es ihnen gleich zu tun. Wir bestellen uns eine heiße Zitrone und finden – die Köpfe über den dampfenden Gläsern zusammengesteckt – schnell noch so manch andere Dinge, auf die wir uns einigen können. Ein aufregendes Jahr ging gerade zu Ende: Amelia hat ihre erste eigene YouTube-Webserie Polyglot abgedreht, die seitdem unter anderem als Best German Webseries beim Webfest Berlin und Best International Webseries beim Geneva International Film Festival ausgezeichnet wurde. Keine schlechte Bilanz für ein Projekt, das nicht nur mehr oder weniger spontan an einem Wochenende im April 2015, sondern dazu auch ohne jegliches Budget entstanden ist. Es ist die Geschichte von Babiche Papaya, einer Schwarzen Rapperin, die in Berlin ihren Weg sucht. Dabei könnte es auch leicht ihre eigene sein: 1999 von Ruanda nach Deutschland gekommen, wächst sie zwischen Köln und Düsseldorf im 25.000 Einwohner großen Neukirchen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur zieht es sie zum Studieren nach Wien, wo sie ihren Abschluss in Internationale Entwicklung absolviert. Ihrem Traum, als Regisseurin und Drehbuchautorin zu arbeiten, zu folgen, dafür fehlt es ihr zu dem Zeitpunkt noch an Mut. „Ich habe dort zwar auch zwei Semester Theater-, Film und Medienwissenschaften studiert, dachte aber damals noch, dass es unbedingt einer Ausbildung im Bereich Drehbuch und Regie bedarf, um wirklich eine Chance zu haben.“ Während viele ihrer Kommilitonen am Ende des Studiums bei Stiftungen oder NGOs landen, keimt in ihr nach wie vor der Traum, Filme zu machen. Sie zieht nach Berlin und wagt hier schließlich ihre ersten Gehversuche. „Im Ballhaus Naunystrasse gibt es im Rahmen der Akademie der Autodidakten regelmäßig Theater- und Filmprojekte. Dort habe ich die Chance bekommen, ohne den üblichen Erfolgsdruck einen Film zu realisieren.“ Die anschließende Arbeit hinter den Kulissen, bei Filmfestivals in Berlin und Ruanda, bestärkt sie in ihrem Vorhaben nur noch mehr. „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich das auch könnte, habe mich aber nie getraut. Außerdem habe ich geglaubt, Regie sei nicht das Berufsfeld, das mein Umfeld von mir erwarten würde.“ Obwohl ihre Schwestern bereits in der Medienbranche arbeiten, hatten Amelias Eltern zu Beginn tatsächlich Vorbehalte gegenüber dem Berufswunsch ihrer Tochter. „Das lag aber eher daran, dass sie gemerkt haben, dass ich keine Ahnung hatte. Ich hatte Lust Filme zu machen, konnte aber nicht erklären, wie ich da hinkomme.“