Es ist wohl keine große Neuigkeit, dass Mode zyklisch ist. Sobald wir einen Trend satt haben, kommt schon ein neuer alter Bekannter um die Ecke. Allein in den letzten fünf Jahren ließen wir die 90s wieder aufleben, feierten die Rückkehr der frühen 2000er und - wie wir dank der letzen Fashion Week wissen – dürfen wir in der kommenden Saison die 80er wieder begrüßen. Genauer gesagt, die super glamourösen 80er. Will heißen: Miniröcke, starke Schultern und allerlei Animalprints. Und wie das mit wiederkehrenden Trends eben immer so ist, werden sie in jeder Saison, in der sie uns wieder erfreuen, auf ihre ganz eigene Art und Weise gestylt.