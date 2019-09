Jetzt ist es offiziell: die Victoria's Secret Show hat Paris erobert! Nachdem die Engel es über den Laufsteg geschafft haben, ist es an der Zeit die neuen Looks zu katalogisieren - auch wenn es noch dauert, bis die Show im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ganz entspannt sind die Supermodels an Pop Stars wie Bruno Mars, The Weeknd und Lady Gaga vorbeistolziert, fast so als wäre das gerade nicht die Show mit den meisten Zuschauern überhaupt. Die besten Freundinnen Kendall, Gigi und Bella (die zum ersten Mal die Show gelaufen ist) waren glücklicherweise alle vereint dabei- und nachdem wir sie von ihren Anfängen im Reality TV bis heute beim Durchstarten beobachtet haben - fühlen wir uns jetzt fast ein bisschen mehr wie #proudmamas als einfach nur Fans.Während der Job an sich für Supermodels natürlich ganz normal ist, wird dieses Spektakel an Millionen Zuschauer um den ganzen Globus übertragen und das sind deutlich mehr Menschen, als die übliche Front Row zu bieten hat. Wie jedes Jahr sind aber auch die Looks diesmal extravaganter als jemals zuvor - das beste Beispiel ist wohl der drei Millionen teure Fantasy Bra , den Jasmine Tookes getragen hat.Also klickt euch durch unsere Slideshow und entscheidet selbst, welches Paar Flügel euer Favorit ist. Und tragt euch den 5. Dezember in den Kalender ein, denn dann könnt ihr die Engel auf CBS in Bewegung sehen.