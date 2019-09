Heutzutage stellen die Menschen aber all diese Fragen. Die Klärung dieser Fragen ist den Menschen wichtig und bis schließlich ein breiteres Spektrum an unterschiedlichen Menschen Räume wie Tinder für sich erobert haben, werden sie diese Fragen auch weiterhin stellen. Vielleicht ist genau das die Absicht hinter den neuen Optionen: Die Vielfältigkeit der Teilnehmer auszubauen und all diese Fragen so irgendwann verstummen zu lassen. Die Erweiterung der Einstellungen mag vermutlich nicht das Dating-Dilemma lösen und viele Transfrauen werden auch weiterhin ihre Samstagabende alleine verbringen; das wird wohl auch so bleiben, besonders, bei jenen, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben. Das ist wirklich ein großer Teil des Problems – für eine ältere Frau ist Dating niemals einfach, egal, wie alt deine Muschi ist. Egal, welche Möglichkeiten du hast, die Leute über dein Geschlecht aufzuklären, ab einem bestimmten Punkt bist du einfach unsichtbar. Du kannst dich selbst bezeichnen, als was du willst, aber die Leute werden dich immer zuerst als eine ältere Frau wahrnehmen, als „alternd“ und traurigerweise auch als „zu alt für Sex“.



Aber Tinder hat Recht. Wir müssen anfangen, die Grenzen einzureißen, die uns immer wieder in Gedächtnis rufen wollen, dass Transgender nur Räume für Transgender besetzen sollten, wie Nachtclubs für Transgender oder Datingportale für Transgender. Ich versuche hier niemandem die Schuld zu geben, aber bisher hat man uns lediglich den kleinen Finger gereicht. Vor zehn oder auch nur fünf Jahren wäre es allerdings noch unmöglich gewesen, sich als Transfrau bei einem solchen Datingportal anzumelden. Vielleicht müssen wir also einfach nur den Sprung wagen und die festgefahrenen Erwartungen an die Geschlechter durchbrechen.



Als ich mich dazu entschied zur Frau zu werden, war ich als Lehrerin tätig. Die Leute waren ernsthaft geschockt, dass ich, trotzdem ich meine geschlechtliche Identität verändert hatte, meinen Job auch weiterhin ausführen wollte. Spult man zehn Jahre vor, gibt jede Menge Lehrer und Schüler, die Transgender sind und an unseren Schulen lehren und lernen. Ihre persönlichen Entwicklungen und Geschichten müssen nicht mehr verheimlicht werden. Wir sind zwar noch lange nicht am Ziel, aber es tut sich etwas.



Vor einigen Jahren habe ich auf einer sehr bekannten Dating-Seite – Tinder gab es damals noch nicht – ein Experiment versucht (kein wissenschaftliches). Zunächst habe ich lediglich ein Foto von mir hochgeladen – eines, auf dem ich nett lächelte. Ich log bezüglich meines Alters und legte mir ein paar unverfängliche Hobbies zu (lesen, Kino, Essen gehen mit Freunden). Es meldeten sich eine Menge Interessenten und potentielle Dates. Aus reinem Interesse verabredete ich mich mit einigen von ihnen. Doch sobald die Wahrheit ans Licht kam, endete das Ganze jedes Mal im Desaster.



Dann fügte ich meinem Profil die Information hinzu, dass ich Transgender bin. Geradeheraus und ohne Umschweife.