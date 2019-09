Dubai steht für vieles, worüber man sich streiten kann. Doch zwei Dinge waren bisher unanfechtbar: Der Burj Khalifa ist das höchste Gebäude und die Emirates sind die weltweit beste Fluglinie. Es ist also an der Zeit für eine vollständige Top 3: Im Rahmen der World Luxury Hotel Awards wurde das Armani Hotel in Dubai kürzlich zum luxuriösesten Hotel der Welt gekürt.Das 2010 eröffnete Armani Hotel befindet sich außerdem selbst im Burj Khalifa und hat nicht nur eine legendäre Lage. Im Rahmen der Verleihung wurde auch die hochwertige Luxuseinrichtung und das einmalige Design betont: „Das Armani Hotel Dubai spiegelt pure Eleganz, simples, aber hochwertiges Design und gehobenen Komfort wieder, ganz so, wie es der Firmenphilosophie von Giorgio Armani innewohnt.“Das Hotel verfügt über 160 Schlafzimmer, sieben Restaurants, Geschäften und einem Spa. Während die Finanzierungspläne für den Luxustrip ausgetüftelt werden, kann man in den folgenden Slides schon einmal einen ersten Blick in das Luxushaus werfen.