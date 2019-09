Tod, Steuern, Pi - manche Dinge sind für die Ewigkeit. Aber nicht nur die dunkle Seite hat da ihre Vertreter. Auch die Magie des Einhorns währt ewig und die neusten Beautytrends beweisen es. (Siehe: Unicorn Braids und Unicorn Hair Color ) Wenn euch das Fabelwesen-Make-over für die Haare aber noch nicht genug ist, dürft ihr das Ganze natürlich gerne auf eure tägliche Hautpflege- und Make-up-Routine ausweiten.Derzeit versorgen uns die Beautybrands nämlich mit jeder Menge Highlightern, Lippenstiften und Lidschatten in herrlich flirrenden Regenbogenfarbe. Und so ein bisschen Magie kann an einem besonders müden Morgen schließlich gar nicht schaden.Klickt euch durch unsere Slide-Show und entdeckt die schönsten und magischsten Produkte, die euch, euer Badezimmer und euer Leben zum Funkeln bringen werden.