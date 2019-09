In der letzten Nacht hat die ganze Welt gespannt auf die USA geblickt. Nicht nur in Amerika wurden kontinuierlich Refresh-Buttons geklickt und Nägel kauend die Ergebnisse beobachtet. Wir haben weltweit Reaktionen auf Wahlpartys und Veranstaltungen eingefangen, von Ecuador über Saudi-Arabien bis nach Japan. Wie diese Reaktionen aussahen, seht ihr in den folgenden Bildern.