Wir wissen nicht erst seit gestern, dass Stress einiges mit Verstand und Körper anrichten kann. Er kann das Herz, das Immunsystem und die Erinnerung schädigen.Einen besonders extremen Fall von stressbedingtem Gedächtnisverlust hat eine Frau in England erlebt. Diese hatte nach einem Nervenzusammenbruch nicht nur ihren eigenen Namen vergessen, sondern auch ihren Ehemann und nahezu alles über ihr eigenes Leben, wie Daily Mail berichte.Marie Coe, 55, arbeitete mehr als 70 Stunden die Woche in einer fordernden Position in einer Event Agentur, war ständig unterwegs und versuchte neben dem Job auch noch Familie und Haushalt unter einen Hut zu bekommen.Eines Tages kam sie dann einfach nicht nach Hause. 24 Stunden war sie verschwunden und konnte sich, als sie schließlich einen Fremden an einer Tankstelle um Hilfe bat, an nichts mehr erinnern. Dieser rief einen Krankenwagen, und nachdem sie keine der Fragen der Rettungssanitäter beantworten konnte, brachte man sie für ein CT ins Krankenhaus. Da die Untersuchung jedoch keinerlei Kopfverletzungen ergab, lautete die Diagnose der Ärzte „stressbedingte Amnesie“.Ja, das gibt es wirklich: „Gedächtnisverlust, der durch Stress oder Trauma ausgelöst wird, wird als „dissoziative Amnesie“ bezeichnet“, erklärt Merck Manuals . Laut der Cleveland Klinik liegt diese in der Familie und kann dazu führen, dass die Person, genau wie es Coe passiert ist, jegliche Erinnerungen verliert oder auch nur spezielle Bereiche des Lebens betroffen sind. In manchen Fällen vergessen betroffene Personen, wer sie sind und nehmen eine vollkommen neue Identität an, ohne es selbst zu realisieren (was in der Psychologie als dissoziative Fugue bezeichnet wird).Als Coes Ehemann seine Frau aus dem Krankenhaus abholte, wusste sie nicht mehr, wer er war. Sie wusste nicht einmal, dass sie überhaupt verheiratet war. „Es war beängstigend mit einem vollkommen fremden Mann in einem Auto zu sitzen, der mir versicherte mein Ehemann zu sein“, so Coe gegenüber der Daily Mail Ähnlich wie in dem Film 50 erste Dates , erzählte er ihr von ihrer Beziehung und zeigte ihr Bilder von ihren Enkelkindern und sie lernten sich noch einmal ganz neu kennen.