Eine Woche später ging ich ans College, wo ich mich weitere drei Wochen später von meinem damaligen Freund trennte und einige Monate danach Hals über Kopf in Cody verliebt wiederfand.



Er hatte schon damals eine sehr düstere Seite, nur verpackte er sie in Musik, Bier und Gras – was Teenager eben so machen. Wir sprangen von Klippen, entdeckten leer stehende Häuser und sangen schlechte Green-Day-Cover. Wir lebten den Moment, so wie es nur 18-Jährige können. Aus einem Jahr wurden zwei, drei, vier. Nach all der Zeit behielt er keinen Job länger als einen Monat und lebte noch immer bei seiner streng religiösen Familie, die ihn psychisch fertigmachte und bei keinem seiner Vorhaben unterstützte. Cody war niemals nicht am Trinken. Ich hatte dagegen geplant, demnächst nach New York zu ziehen und wollte unter keinen Umständen, dass er mitkommt. Er half mir noch beim Umzug, doch es brach uns beiden das Herz.



Als ich das erste Mal ein kleines Tütchen auf Cody Kommode fand, sahen wir uns zum ersten Mal nach meinem Umzug wieder und waren eigentlich nicht mehr zusammen. Ich war zu Besuch aus New York da und musste für ein paar Nächte bei ihm untergekommen, weil ich eine Pause von meiner vereinnahmenden Familie brauchte. Meine jüngere Schwester war zu diesem Zeitpunkt auch schon abhängig. Ich hatte es bemerkt, weil ich immer wieder Nadeln, Pillen und kleine Flaschen in ihrem Badezimmer gefunden hatte. Während sich meine Mutter über gestohlenes Geld wunderte, blickte ich in die Augen meiner Schwester und fand nichts als kalte Leere, Narzissmus und Gleichgültigkeit. Ich brauchte Ablenkung, also ging ich. Doch zu keinem Zeitpunkt war mir bewusst, dass ich eine Abhängige verließ, um mich dem nächsten zu widmen.



Wir schmuggelten Whiskey ins Kino, machten in der Küche seiner Eltern rum, während sie schliefen, und taten so, als wäre alles beim Alten. Er sah hager aus, aber er war schon immer hager. Hatte viele blaue Flecken am Körper, doch auch die hatte er schon immer. Er sagte, das Tütchen wäre Koks, aber er habe damit nichts mehr am Hut. Ich beschloss, ihm zu glauben und ging zurück nach New York.



Ich sah ihn einen ganzen Sommer nicht, bis ich im Herbst zurückkehrte, weil es meinem Vater schlecht ging. Ich hatte jemand anderes kennengelernt und war mit einem Mann zusammen, den ich wirklich liebte. Abgesehen natürlich von der Tatsache, dass meine seine erste große Liebe nie voll und ganz vergisst. Mein neuer Freund fuhr mich fünf Stunden lang zum Krankenhaus, in dem mein Vater lag. Er blieb an meiner Seite, während ich Papa Harry Potter vorlas, um ihn von seinen Morphin-Zuständen abzulenken und zu beruhigen.



Als ich an einem Wochenende alleine kam, griff ich reflexartig zum Telefon und rief Cody an. Das Krankenhaus war nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt und ich wusste, dass er meinen Vater immer sehr gemocht hatte. Cody nicht in die Umstände einzuweihen, wäre keine Option gewesen. Nach zwei Stunden tauchte er auf, stand vor meiner Tür und sah schrecklich blass-grau aus. Es war erschreckend, wie alt er plötzlich schien. Müde. Schwach. Als er ging, nahm mich meine Schwester – frisch auf Entzug – zur Seite, „Lyz, das ist Heroin“, sagte sie. Ich hatte ja keine Ahnung.



Als er mich ein paar Tage später anrief, um mir zum Geburtstag zu gratulieren, musste ich ihm im gleichen Atemzug erzählen, dass mein Vater gestorben war. Schluchzend saß ich im Auto meiner Mutter auf einem Parkplatz und er hörte einfach zu. Als ich mich ein wenig beruhigt hatte, fragte er vorsichtig, ob er zur Beerdigung kommen dürfe, ob das angebracht sei, und ich sagte, dass wir ihn gerne dabei hätten. Er kam nicht.



Über ein Jahr verging und ich hatte nichts als Gerüchte mitbekommen. Alte Freunde erzählten, dass er ihnen Geld schulde, dass er hier und da mit unterschiedlichen Frauen gesehen würde und immer wieder wegen leichter Überdosen im Krankenhaus landete. Irgendwann hörte ich, dass er mit seiner neuen Freundin nach Ohio gezogen war. Sie schien ihm gutzutun und ich ließ das Thema immer weiter hinter mir.