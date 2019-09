Oh, satisfying Satisfyer! Du Wunder der Technik, Retter in der Not, du Freund und Helfer in einsamen Stunden, auch mitunter nur Minuten dauern. Aber fangen wir von vorne an. Alles begann damit, dass ich ein Interview mit einer Sexualpädagogin führte und diese mir von einem Vibrator mit Druckwellenaufsatz erzählte. „Für mich ist das ein Orgasmus-Garant", sagte sie mit einem Blick, der mir zu verstehen gab: „Wenn du es dir heute kannst besorgen, dann warte nicht auf morgen! Hol ihn dir jetzt!“ In meinem Freundeskreis wird inzwischen nur in den höchsten Tönen von dem Satisfyer Pro 2 gesprochen. Dem Sextoy unseres Vertrauens.