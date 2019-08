So befremdlich das auch klingen mag, es ist nicht das erste Mal, dass von einem „tödlichen Liebesbiss“ die Rede ist. Von zwei ähnlichen Geschichten wurde bereits berichtet: In beiden Fällen überlebten die Opfer, eine 35-jährige Frau aus den Niederlanden und eine 44-jährige Neuseeländerin . Beide Frauen erzählten von Taubheit an einer Seite des Körpers vor dem Infarkt. Da partielle Taubheit oder Anzeichen von Gelähmtheit eins der häufigsten Symptome eines Schlaganfalls sind, raten Ärzte dazu, bei Vermutung eines Anfalls sofort Gliedmaßen und Gesichtsmuskel der betroffenen Person darauf zu überprüfen.