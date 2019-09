Das Prinzip ist simpel wie schön: Hinter jedem Türchen des Iftarlenders steckt ein inspirierendes Wort und Vollmilchschokolade mit Dattelstückchen - in Anlehnung an das Gebot in arabischen Ländern, das Fasten nach Sonnenuntergang mit einem Glas Milch und einer Dattel zu brechen. Nadia Doukali setzt sich außerdem auf der Facebookseite des Iftarlenders jeden Tag mit einem arabischen Wort auseinander und schreibt dazu ihre Gedanken auf: „Ich nenne sie Ankerworte“, sagt die Erfinderin. „Es sind Worte, mit denen man sich nicht täglich beschäftigt“. Diese Worte sollen inspirieren, Halt geben und unterstützen. Wenn man tiefer in die Bedeutung der Worte gehe, fände man die Bedeutungen auch in anderen Religionen wie dem Christen- oder Judentum oder im buddhistischen Glauben. Auch das schreibt dann auf.