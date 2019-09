Was du tun könntest, wenn Amber Heard deine Freundin wäre

Amber Heard hat kürzlich öffentlich gestanden das Opfer häuslicher Gewalt gewesen zu sein. Die Schauspielerin hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren zukünftigen Ex-Mann Johnny Depp beantragt und vor Gericht ausgesagt, er habe sie im Laufe ihrer 15 Monate langen Ehe mehrfach körperlich misshandelt. Im Internet brachen infolgedessen natürlich passionierte Diskussionen aus, in denen es sich Nutzer nicht nehmen ließen, Partei für Heard oder Depp zu ergreifen. Wir möchten nun kurz innehalten und einen Schritt zurückgehen, weg von all den medial verbreiteten Gerüchten, den Paparazzi-Fotos und den widerwärtigen Hashtags, allen voran #ImWithJohnny und #TeamDepp, und unsere Reaktion unter einem anderen Aspekt betrachten: Was wäre, wenn wir Amber Heard kennen würden, wenn sie eine enge Freundin oder Verwandte wäre?



Wie Leslie Morgan Steiner, selbst Überlebende häuslicher Gewalt und Aktivistin, sagt: „Missbrauch gedeiht vor allem durch Schweigen“ – und doch wissen wir nicht, wie wir mit dem Thema Missbrauch umgehen sollen, wenn wir den Verdacht haben ein Opfer im näheren Umkreis zu wissen. Oder wie es gar zu handhaben ist, wenn eine uns nahestehende Person tatsächlich auf uns zukommt und davon erzählt, missbraucht worden zu sein.



Also wandte ich mich an Rachel Goldsmith, eine lizensierte klinische Sozialarbeiterin und Associate Vizevorsitzende der acht New Yorker Safe Horizon Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt, und fragte nach, wie wir diejenigen unterstützen können, die wir in missbrauchenden Beziehungen vermuten oder die es uns offen sagen. Wenn du denkst, du würdest niemanden kennen, der sich in einer solchen Beziehung befindet, liegst du mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (dem Gesundheitsministerium untergeordnete Behörden, die der Kontrolle und Prävention von Krankheiten zugeschrieben sind) berichten aktuell, dass mehr als jede dritte Frau und jeder vierte Mann in den USA Vergewaltigung, körperliche Gewalt oder Stalking durch einen Partner oder eine Partnerin am eigenen Leib erfahren haben. Zudem werden in den USA jede Minute mehr als 20 Personen körperlich missbraucht.



„Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter allen Gewaltopfern eine Person befindet, die wir kennen, ist sehr hoch“, so Goldsmith, „darüber nachzudenken, was wir einem Freund oder einer Freundin in so einer Situation sagen würden, ist demnach sehr wichtig.“



