An den Feiertagen geht es vor allem um gutes Essen, alte Freunde wiederzusehen und endlich mal wieder Zeit mit der Familie zu verbringen. Klingt erst einmal nach einer ganz friedlichen und harmonischen Angelegenheit. Nichtsdestotrotz sehen wir uns an den Feiertagen oftmals aber auch mit der einen oder anderen unangenehmen Situation konfrontiert. Da schleicht man umeinander herum, um ja keinem auf den Schlips zu treten oder wird von Mutti noch immer wie ein unmündiger Teenager behandelt, sobald man für einige Tage wieder im alten Kinderzimmer schläft.Um auch in solch kniffeligen Situation ruhig zu bleiben und nicht direkt einen riesigen Streit vom Zaun zu brechen, sobald Vati mal wieder mahnend den Zeigefinger hebt, haben wir uns Rat von Meditationsexpertin Lisa Levine, Gründerin des Maha Rose Center for Healing in Brooklyn, geholt. Im Folgenden findet ihr ihre hilfreichen Tipps, mit denen ihr auch in den nervenzehrendsten Situationen einen kühlen Kopf behälst.„Wenn wir uns gestresst fühlen und das Gefühl haben uns verteidigen zu müssen, verkrampfen wir uns und atmen flacher”, so Levine. „Das kann negative Gefühle verstärken.” Der Schlüssel ist es, auf die Bremse zu treten und tief durchzuatmet. Wir neigen dazu immer in die gleichen Muster zu verfallen, wenn wir mit der Familie zusammen sind. Tiefes Durchatmen schafft Raum, sodass wir auf den anderen eingehen können und nicht bloß irrational reagieren.Wenn du das Gefühl hast, in alte Muster zu verfallen, rät Levine zur Metta-Meditation . Hierfür wiederholt man für sich immer wieder folgende Sätze: „Es möge mir gut gehen und ich möge gesund sein. Ich möge glücklich und frei von Ärger und Sorgen sein. Ich möge entspannt und zufrieden sein.“ Danach wiederhole Folgendes: „Es möge dir gut gehen und du mögest gesund sein. Du mögest glücklich und frei von Ärger und Sorgen sein. Du mögest entspannt und zufrieden sein.” Und schließlich: „Es möge uns allen gut gehen und wir mögen alle gesund sein. Wir alle mögen glücklich und frei von Ärger und Sorgen sein. Wir alle mögen entspannt und zufrieden sein.“ Der Punkt ist, zunächst für sich selbst um Zufriedenheit, Gesundheit und Entspannung zu bitten und danach auch für die anderen Menschen in seinem Leben – selbst, wenn sie gerade nicht sehr nett zu einem sind.