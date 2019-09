Wir haben vermutlich alle eine Liste von Orten, an die wir im Laufe unseres Lebens einmal reisen möchten. Sich diese Traumreisen dann auch erfüllen zu können, scheitert leider häufig an den Finanzen, aber wir haben gute Neuigkeiten: Es gibt da nämlich eine ganze Reihe an atemberaubenden, paradiesischen Plätzen, die sich auch für kleines Geld bereisen lassen.



Klar, den Flug muss man sich schon leisten können, ist man aber erst einmal da, lässt sich für jedes Budget eine passende Unterkunft finden. Ob nun Marrakesch oder Sankt Petersburg, die Ruinenstadt Machu Picchu in Peru oder Angkor Wat in Kambodscha - die Entdeckungsreise kann losgehen. Die schönsten Ziele mit passender Unterkunft haben wir recherchiert und ein paar Insidertipps zusammengetragen. Sammelt also schon mal ein paar Flugmeilen, um bald einen dieser Traumorte auf der Liste abhaken zu können. Und packt Stift und Paier ein, für LTE wird an vielen dieser Orte nicht gesorgt sein.