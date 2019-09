Die besten Sexstellungen, wenn du Rückenprobleme hast

Du hast Rückenschmerzen? Du bist nicht allein damit, denn etwa 80% von uns werden irgendwann im Leben einmal Probleme mit dem Rücken bekommen. Die gute Neuigkeit ist, dass du trotz Schmerzen nicht auf wilden Sex verzichten musst. Dank der Wissenschaft können wir euch die rückenfreundlichsten Positionen für Frauen verraten. In einer Studie der University of Waterloo nutzen die Forscher elektromagnetische 3D-Motion-Capture, um einige der ersten biomechanischen Untersuchungen von Rückenschmerzen beim Sex durchzuführen. Das bedeutet konkret, dass die Wissenschaftler zehn heterosexuellen Paaren beim Sex zuschauten und fünf verschiedene Positionen in Hinblick auf die Rückenbewegung für 20 Sekunden bewertet haben.