11 versteckte Anzeichen, dass dein Partner dich bald betrügen wird

Niemand mag übertrieben eifersüchtige Menschen, aber wenn dein Partner überhaupt kein Interesse an dir zeigt und zum Beispiel in der Öffentlichkeit niemals den Arm um dich legt oder dich verteidigt, dann ist es wahrscheinlich, dass er dich demnächst betrügen könnte. Das behauptet jedenfalls der Neurowissenschaftler Paul Zak in einem Interview mit "Psychology Today".