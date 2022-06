Dans l'Antiquité, on raconte que les Grec·ques et les Romain·es se tournaient vers les pouvoirs de l'huile d'olive pour gommer les vergetures sur les ventres des femmes enceintes. Au XXIe siècle, on utilise volontiers des outils comme Photoshop et des applications de retouche photo pour les faire disparaître des campagnes publicitaires, des panneaux d'affichage, des messages sur les médias sociaux, etc. Bien sûr, le message problématique qui est envoyé est que les vergetures ne sont pas esthétiques. Et cela a inévitablement conduit à un monde où les femmes (pour la plupart) ressentent des émotions ambivalentes à la vue des vergetures sur leur peau, zigzaguant sur leurs cuisses, leur ventre ou leurs hanches.