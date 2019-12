The End Of The F***ing World, et après ?

« J’étais une grande fan de la première saison, confie Naomi à Refinery29 UK, et quand j’ai rencontré Jess et Alex, je les ai appelés par leur nom de personnages. C’est ridicule parce que je sais que ce sont des acteurs et qu’ils n’ont rien en commun avec leurs personnages. » Naomi ne ressemble d’ailleurs pas à Bonnie non plus. « J’ai dû puiser dans le côté sombre que nous portons en chacun de nous pour ce rôle. » Naomi décrit Bonnie comme « une femme ambitieuse, entêtée et en marge de la société. » Bonnie porte des chaussettes de randonnée épaisses et des vêtements amples et molletonnés, tandis que Naomi est chaleureuse et amicale. Avec une grande ferveur, elle fait l’éloge de la silhouette Balmain qu’elle porte : « C’est un mélange de force et de féminité », souligne-t-elle.