Tellement accro à cette Collection Année ’80

À la tête de la direction artistique de la marque, le fondateur Stephen Chi. Il a encouragé et inspiré ses équipes Françaises et Italiennes de designers à concevoir des modèles intemporels et tendance pour la dernière collection. Rendant hommage à toutes les icônes féminines des années 80 qui ont révolutionné notre conception de la mode, Chi mixe le moderne et l’ancien avec naturel et désinvolture . Le résultat : une vision plus actuelle de modèles classiques, des chaussures de soirée épurées et des détails inattendus.