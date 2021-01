Les portraits de ce projet se sont inscrits dans le premier chapitre d'une série en cours qui fait la chronique des conditions d'incarcération des femmes dans l'État de New York. Ensuite est venu Life After Life in Prison , qui suit sept femmes à différents stades de leur réinsertion dans la société, puis The Bedroom Project , dans lequel Bennett a photographié des femmes dans leurs espaces intimes. Et enfin : Looking Inside : Portraits of Women Serving Life Sentences (Portraits de femmes condamnées à perpétuité). "En réalité, Looking Inside est la série que j'avais en tête depuis près de 15 ans avant de me lancer", explique Bennett. "Jusqu'en 2004, j'étais avocate en droit pénal et lorsque j'ai quitté ce cabinet, j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de certaines des femmes que je connaissais et qui étaient en prison à perpétuité. Mon mari est photographe et je voulais qu'il fasse des portraits pendant que je me plongeais dans leurs histoires. Ce projet a changé et évolué, et il m'a fallu plus de dix ans pour me sentir suffisamment crédible pour me lancer". Alors, elle a envoyé des lettres à deux femmes qu'elle connaissait à la prison de Bedford Hills, ainsi qu'à des femmes qu'elle ne connaissait pas à Bedford et dans une autre prison, pour leur demander si elles étaient intéressées par cette initiative et si elles pouvaient faire passer le mot. "Ce processus a pris du temps, mais j'ai fini par avoir une liste de plus de 20 femmes", se souvient-elle.