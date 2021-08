À la rencontre des filles adoptées sous la politique de l’enfant unique en Chine

Au fil des ans, le gouvernement chinois a progressivement assoupli la politique de l'enfant unique - d'abord en autorisant les personnes vivant en dehors des grandes villes à avoir deux enfants si leur premier était une fille. Cet assouplissement a pris fin officiellement en 2015. Ensuite, toutes les familles ont été autorisées à avoir deux enfants et, depuis 2021, ce nombre est passé à trois. Officieusement, cependant, c'est une tout autre histoire et les effets de cette politique se font sentir dans des proportions désastreuses. "Cela a affecté l'ensemble de la population", dit Lefevre avec sérieux, "et beaucoup des conséquences se font encore sentir aujourd’hui." Il s'agit notamment du vieillissement accéléré de la population chinoise et d'une perte de main-d'œuvre, ainsi que d'une forte baisse du taux de natalité et d'un déficit féminin, car il y a désormais des millions d'hommes de plus que de femmes. Lefevre ajoute qu'outre la préférence culturelle pour les fils et le patriarcat, les effets durables ont également touché les femmes et les filles de manière plus viscérale. "La discrimination à l'égard des filles et des femmes s'est accentuée", dit-elle en citant les avortements sélectifs, l'abandon, l'infanticide et la négligence comme autant d'épreuves subies par les filles à cause de cette situation.