Comment se sentir proche de ceux que nous aimons en cette période des fêtes ?

Avec sa nouvelle campagne « Ensemble, bientôt », Zalando cherche à transmettre un sentiment d’optimisme et de réconfort en célébrant la simplicité et l’impact émotionnel de l’étreinte. Pleine d’espoir et de chaleur, et bercée par le titre « Godspeed » de Frank Ocean, un titre émouvant qui incarne l’unité à la perfection.