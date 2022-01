Scratch endométrial : scam douloureux ou solution miracle pour la fertilité ?

Care Fertility propose désormais le scratch endométrial à deux groupes de patient·es. Le premier groupe est composé de patient·es qui ont déjà eu un cycle de FIV réussi avec un scratch et qui viennent pour leur deuxième bébé, et qui pensent que cette procédure a contribué à leur succès. Selon le Dr Julija, il est préférable, tant pour le patient que pour le médecin, de suivre à nouveau le même plan de traitement si le cycle de traitement a été concluant. "Si vous suivez le même traitement qui a été couronné de succès dans le passé et qu'il ne l'est plus aujourd'hui, cela est généralement accepté plus favorablement car nous savons que les traitements de fertilité ne fonctionnent pas à 100 %." En d'autres termes, si vous changez quelque chose et que le traitement ne fonctionne pas, vous attribuerez probablement le manque de succès à ce que vous avez changé, et non à la malchance, à la physiologie ou au fait que le traitement de la fertilité ne fonctionne pas toujours. Le deuxième groupe, selon Julija, est celui des patients en FIV qui devraient théoriquement être capables de concevoir (soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils ont des embryons de bonne qualité, provenant de leurs ovules ou d'un don d'ovules) mais qui ne le font pas, pour une raison ou une autre.