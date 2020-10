Routine beauté : le prix est-il forcément gage de qualité ? J’ai fait le test

J'étais sceptique au fait que trois produits pouvaient apporter à ma peau tout ce dont elle avait besoin pour être rayonnante, mais la voix dans ma tête était éclipsée par l'idée que des produits chers étaient synonymes de meilleurs résultats. C'est vrai, non ? Pour faire court, la réponse est : pas nécessairement. Une réponse plus longue serait que cela dépend de nombreux facteurs. Le plus souvent, quand on débourse plus pour les soins de la peau, on paye pour bien plus que la formule elle-même. Cela peut être la marque, le marketing ou le packaging. Il peut aussi être question de l'effet du produit sur vos sens, comme l'a récemment écrit le Dr Anjali Mahto, dermatologue consultante, sur Instagram. Pour elle, ce qui est important dans un produit, c'est son parfum, la sensation qu'il laisse sur la peau et comment le produit rend sur nos étagères.