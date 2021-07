Si les salles de sport sont enfin ouvertes, l’été aussi est enfin là, et on a qu’une envie, arrêter ces entrainements sur zoom qui nous rappellent le confinement pour faire du sport en extérieur.On ne peut toujours pas vraiment voyager mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas partir à l’aventure à l’extérieur et s’activer en partant à la campagne pour une petite rando d’un weekend, faire du vélo dans un quartier qu’on ne connait pas ou simplement faire un workout bootcamp au parc avant de bruncher entre amis (enfin au resto !). Même après toutes ces balades du confinement, On ne se lasse pas de la nature.Un été super actif avec une nouvelle paire de chaussures de sport. Reebok a renouvelé sa chaussure de training, la Nano X1 , en l’adaptant pour l’extérieur et c’est l’investissement sneakers le plus cool du moment. Avec des ajustements techniques et design, pensées spécifiquement pour l’extérieur, la Nano X1 Adventure de Reebok est durable et versatile que ce soit pour du HIIT, des randos légères dans la nature, des aventures à la fraÎche le temps d’un weekend et plus encore. Ce sont les chaussures qui vous serviront en toute occasion durant la saison.Cette pépite mérite d’être assortie avec une tenue d’exception, car on ne sait jamais qui on peut croiser quand on se promène. Voici comment porter les Nano X1 Adventure et transpirer avec style cet été.