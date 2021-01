Comme 2020 nous l’a prouvé, tout peut changer à tout moment. Nous l’avons constaté cette année,, notre calendrier évolue rapidement. Dans tous les aspects de notre vie, la pandémie a modifié les perspectives, invité à la réflexion et déplacé les priorités. Du point de vue Global jusqu’au niveau local, faire la différence en quelques années ne suffit plus ; maintenant, il s'agit de prendre des décisions vitales au quotidien. En transposant cette idée d'héritage en 2021, la Refinery29 s'associe à Reebok pour vous présenter " Reebok Presents" : #WriteYourLegacy ", une série de trois épisodes de Zoom animée par Georgia Murray, rédactrice en chef de la rubrique Mode de Refinery29, qui s'entretient avec des acteurs majeurs du monde de la durabilité, de la mode et du business. Chacune d'entre elles a pour but de vous donner l'inspiration nécessaire pour travailler à la conception de votre héritage dès maintenant, et non plus tard.